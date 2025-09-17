Apakah itu MXS Games (XSEED)

MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).

Tokenomik MXS Games (XSEED)

Memahami tokenomik MXS Games (XSEED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XSEED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MXS Games (XSEED) Berapakah nilai MXS Games (XSEED) hari ini? Harga langsung XSEED dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XSEED ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa XSEED ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MXS Games? Had pasaran untuk XSEED ialah $ 184.20K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XSEED? Bekalan edaran XSEED ialah 10.22B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XSEED? XSEED mencapai harga ATH sebanyak 0.00160571 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XSEED? XSEED melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan XSEED? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XSEEDialah -- USD . Adakah XSEED akan naik lebih tinggi tahun ini? XSEED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XSEEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MXS Games (XSEED) Kemas Kini Industri Penting