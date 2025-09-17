MXY6900 (MXY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -3.31% Perubahan Harga (7D) +7.04% Perubahan Harga (7D) +7.04%

MXY6900 (MXY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MXY sepanjang masa ialah $ 0.00231973, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MXY telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -3.31% dalam 24 jam dan +7.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MXY6900 (MXY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 300.39K$ 300.39K $ 300.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.39K$ 300.39K $ 300.39K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MXY6900 ialah $ 300.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.39K.