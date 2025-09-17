My Bro (BRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -1.01% Perubahan Harga (7D) +10.98% Perubahan Harga (7D) +10.98%

My Bro (BRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRO telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -1.01% dalam 24 jam dan +10.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

My Bro (BRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.62K$ 275.62K $ 275.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 275.62K$ 275.62K $ 275.62K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa My Bro ialah $ 275.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRO ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 275.62K.