My DeFi Pet (DPET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01071593 $ 0.01071593 $ 0.01071593 24J Rendah $ 0.01910216 $ 0.01910216 $ 0.01910216 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01071593$ 0.01071593 $ 0.01071593 24J Tinggi $ 0.01910216$ 0.01910216 $ 0.01910216 Sepanjang Masa $ 9.92$ 9.92 $ 9.92 Harga Terendah $ 0.00446692$ 0.00446692 $ 0.00446692 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -4.70% Perubahan Harga (7D) +2.92% Perubahan Harga (7D) +2.92%

My DeFi Pet (DPET) harga masa nyata ialah $0.01104638. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPET didagangkan antara $ 0.01071593 rendah dan $ 0.01910216 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPET sepanjang masa ialah $ 9.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00446692.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPET telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -4.70% dalam 24 jam dan +2.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

My DeFi Pet (DPET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 554.88K$ 554.88K $ 554.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Bekalan Peredaran 50.23M 50.23M 50.23M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa My DeFi Pet ialah $ 554.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPET ialah 50.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.