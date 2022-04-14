Tokenomik My Token (MTK)
My Token (MTK) Maklumat
A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.
My Token (MTK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk My Token (MTK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik My Token (MTK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik My Token (MTK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MTK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MTK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MTK, terokai MTK harga langsung token!
MTK Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MTK? Halaman ramalan harga MTK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.