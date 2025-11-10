MyCroStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung MyCroStrategy (MCS) hari ini ialah --, dengan 1.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MCS kepada USD penukaran adalah -- setiap MCS.

MyCroStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 45,314, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MCS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MCS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MCS dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -19.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MyCroStrategy (MCS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.31K$ 45.31K $ 45.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.31K$ 45.31K $ 45.31K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MyCroStrategy ialah $ 45.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.31K.