myEva (MYEVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0030114 24J Tinggi $ 0.00311189 Sepanjang Masa $ 0.01295522 Harga Terendah $ 0.00211858 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) +2.74%

myEva (MYEVA) harga masa nyata ialah $0.00306671. Sepanjang 24 jam yang lalu, MYEVA didagangkan antara $ 0.0030114 rendah dan $ 0.00311189 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MYEVA sepanjang masa ialah $ 0.01295522, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00211858.

Dari segi prestasi jangka pendek, MYEVA telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +2.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

myEva (MYEVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.73K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.40K Bekalan Peredaran 9.04M Jumlah Bekalan 21,000,000.0

Had Pasaran semasa myEva ialah $ 27.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MYEVA ialah 9.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.40K.