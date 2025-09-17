Nabla (NABLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00313411 $ 0.00313411 $ 0.00313411 24J Rendah $ 0.00323582 $ 0.00323582 $ 0.00323582 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00313411$ 0.00313411 $ 0.00313411 24J Tinggi $ 0.00323582$ 0.00323582 $ 0.00323582 Sepanjang Masa $ 0.00602006$ 0.00602006 $ 0.00602006 Harga Terendah $ 0.00228045$ 0.00228045 $ 0.00228045 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) +3.76% Perubahan Harga (7D) +3.76%

Nabla (NABLA) harga masa nyata ialah $0.00316248. Sepanjang 24 jam yang lalu, NABLA didagangkan antara $ 0.00313411 rendah dan $ 0.00323582 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NABLA sepanjang masa ialah $ 0.00602006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00228045.

Dari segi prestasi jangka pendek, NABLA telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nabla (NABLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 908.89K$ 908.89K $ 908.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Bekalan Peredaran 287.45M 287.45M 287.45M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nabla ialah $ 908.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NABLA ialah 287.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16M.