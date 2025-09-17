Lagi Mengenai NABLA

Nabla Harga (NABLA)

1 NABLA ke USD Harga Langsung:

$0.00316248
$0.00316248$0.00316248
0.00%1D
Nabla (NABLA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:33:20 (UTC+8)

Nabla (NABLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00313411
$ 0.00313411$ 0.00313411
24J Rendah
$ 0.00323582
$ 0.00323582$ 0.00323582
24J Tinggi

$ 0.00313411
$ 0.00313411$ 0.00313411

$ 0.00323582
$ 0.00323582$ 0.00323582

$ 0.00602006
$ 0.00602006$ 0.00602006

$ 0.00228045
$ 0.00228045$ 0.00228045

-0.11%

-0.05%

+3.76%

+3.76%

Nabla (NABLA) harga masa nyata ialah $0.00316248. Sepanjang 24 jam yang lalu, NABLA didagangkan antara $ 0.00313411 rendah dan $ 0.00323582 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NABLA sepanjang masa ialah $ 0.00602006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00228045.

Dari segi prestasi jangka pendek, NABLA telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nabla (NABLA) Maklumat Pasaran

$ 908.89K
$ 908.89K$ 908.89K

--
----

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

287.45M
287.45M 287.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nabla ialah $ 908.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NABLA ialah 287.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16M.

Nabla (NABLA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nabla kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nabla kepada USD adalah $ -0.0001065819.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nabla kepada USD adalah $ -0.0006698920.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nabla kepada USD adalah $ +0.000093938160895136.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.05%
30 Hari$ -0.0001065819-3.37%
60 Hari$ -0.0006698920-21.18%
90 Hari$ +0.000093938160895136+3.06%

Apakah itu Nabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nabla (NABLA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Nabla Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nabla (NABLA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nabla (NABLA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nabla.

Semak Nabla ramalan harga sekarang!

NABLA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nabla (NABLA)

Memahami tokenomik Nabla (NABLA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NABLA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nabla (NABLA)

Berapakah nilai Nabla (NABLA) hari ini?
Harga langsung NABLA dalam USD ialah 0.00316248 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NABLA ke USD?
Harga semasa NABLA ke USD ialah $ 0.00316248. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nabla?
Had pasaran untuk NABLA ialah $ 908.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NABLA?
Bekalan edaran NABLA ialah 287.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NABLA?
NABLA mencapai harga ATH sebanyak 0.00602006 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NABLA?
NABLA melihat harga ATL sebanyak 0.00228045 USD.
Berapakah jumlah dagangan NABLA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NABLAialah -- USD.
Adakah NABLA akan naik lebih tinggi tahun ini?
NABLA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NABLAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:33:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.