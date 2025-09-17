Lagi Mengenai NACHO

Nacho the Kat Logo

Nacho the Kat Harga (NACHO)

Tidak tersenarai

1 NACHO ke USD Harga Langsung:

--
----
+4.10%1D
mexc
USD
Nacho the Kat (NACHO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:56:20 (UTC+8)

Nacho the Kat (NACHO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+4.18%

+2.42%

+2.42%

Nacho the Kat (NACHO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NACHO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NACHO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NACHO telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +4.18% dalam 24 jam dan +2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nacho the Kat (NACHO) Maklumat Pasaran

$ 14.43M
$ 14.43M$ 14.43M

--
----

$ 14.43M
$ 14.43M$ 14.43M

287.00B
287.00B 287.00B

287,000,000,000.0
287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nacho the Kat ialah $ 14.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NACHO ialah 287.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 287000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.43M.

Nacho the Kat (NACHO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nacho the Kat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nacho the Kat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nacho the Kat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nacho the Kat kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.18%
30 Hari$ 0-16.62%
60 Hari$ 0+54.15%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Nacho the Kat (NACHO)

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

Nacho the Kat (NACHO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Nacho the Kat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nacho the Kat (NACHO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nacho the Kat (NACHO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nacho the Kat.

Semak Nacho the Kat ramalan harga sekarang!

NACHO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nacho the Kat (NACHO)

Memahami tokenomik Nacho the Kat (NACHO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NACHO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nacho the Kat (NACHO)

Berapakah nilai Nacho the Kat (NACHO) hari ini?
Harga langsung NACHO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NACHO ke USD?
Harga semasa NACHO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nacho the Kat?
Had pasaran untuk NACHO ialah $ 14.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NACHO?
Bekalan edaran NACHO ialah 287.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NACHO?
NACHO mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NACHO?
NACHO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NACHO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NACHOialah -- USD.
Adakah NACHO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NACHO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NACHOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:56:20 (UTC+8)

Penafian

