Nafter (NAFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.365373$ 0.365373 $ 0.365373 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +2.54% Perubahan Harga (7D) +8.08% Perubahan Harga (7D) +8.08%

Nafter (NAFT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAFT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAFT sepanjang masa ialah $ 0.365373, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAFT telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.54% dalam 24 jam dan +8.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nafter (NAFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 191.36K$ 191.36K $ 191.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 433.72K$ 433.72K $ 433.72K Bekalan Peredaran 441.20M 441.20M 441.20M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nafter ialah $ 191.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAFT ialah 441.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 433.72K.