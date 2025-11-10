NAGA Harga Hari Ini

Harga langsung NAGA (NGC) hari ini ialah $ 0.00300805, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NGC kepada USD penukaran adalah $ 0.00300805 setiap NGC.

NAGA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 234,358, dengan bekalan edaran sebanyak 77.91M NGC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NGC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.74, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00300784.

Dalam prestasi jangka pendek, NGC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NAGA (NGC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 234.36K$ 234.36K $ 234.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 234.36K$ 234.36K $ 234.36K Bekalan Peredaran 77.91M 77.91M 77.91M Jumlah Bekalan 77,910,266.0 77,910,266.0 77,910,266.0

Had Pasaran semasa NAGA ialah $ 234.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NGC ialah 77.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77910266.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.36K.