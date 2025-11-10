naiive Harga Hari Ini

Harga langsung naiive (NAIIVE) hari ini ialah --, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NAIIVE kepada USD penukaran adalah -- setiap NAIIVE.

naiive kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 140,017, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B NAIIVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NAIIVE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00263326, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NAIIVE dipindahkan +0.73% dalam sejam terakhir dan -13.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

naiive (NAIIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 140.02K$ 140.02K $ 140.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.02K$ 140.02K $ 140.02K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

