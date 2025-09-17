Nailong (NAILONG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00243409 $ 0.00243409 $ 0.00243409 24J Rendah $ 0.00294031 $ 0.00294031 $ 0.00294031 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00243409$ 0.00243409 $ 0.00243409 24J Tinggi $ 0.00294031$ 0.00294031 $ 0.00294031 Sepanjang Masa $ 0.068524$ 0.068524 $ 0.068524 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.41% Perubahan Harga (1D) +4.38% Perubahan Harga (7D) -6.68% Perubahan Harga (7D) -6.68%

Nailong (NAILONG) harga masa nyata ialah $0.0026969. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAILONG didagangkan antara $ 0.00243409 rendah dan $ 0.00294031 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAILONG sepanjang masa ialah $ 0.068524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAILONG telah berubah sebanyak -3.41% sejak sejam yang lalu, +4.38% dalam 24 jam dan -6.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nailong (NAILONG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,666.93 999,996,666.93 999,996,666.93

Had Pasaran semasa Nailong ialah $ 2.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAILONG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996666.93. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.70M.