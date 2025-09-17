NAINCY (NAINCY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00048306 $ 0.00048306 $ 0.00048306 24J Rendah $ 0.00053959 $ 0.00053959 $ 0.00053959 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00048306$ 0.00048306 $ 0.00048306 24J Tinggi $ 0.00053959$ 0.00053959 $ 0.00053959 Sepanjang Masa $ 0.00685702$ 0.00685702 $ 0.00685702 Harga Terendah $ 0.0004656$ 0.0004656 $ 0.0004656 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +8.25% Perubahan Harga (7D) -14.29% Perubahan Harga (7D) -14.29%

NAINCY (NAINCY) harga masa nyata ialah $0.00052568. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAINCY didagangkan antara $ 0.00048306 rendah dan $ 0.00053959 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAINCY sepanjang masa ialah $ 0.00685702, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0004656.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAINCY telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +8.25% dalam 24 jam dan -14.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAINCY (NAINCY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 287.35K$ 287.35K $ 287.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 525.66K$ 525.66K $ 525.66K Bekalan Peredaran 546.65M 546.65M 546.65M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NAINCY ialah $ 287.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAINCY ialah 546.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 525.66K.