Tokenomik Naked Crab Man (CRABFURIE)

Lihat cerapan utama tentang Naked Crab Man (CRABFURIE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:49:34 (UTC+8)
USD

Naked Crab Man (CRABFURIE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Naked Crab Man (CRABFURIE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.44K
$ 10.44K
Jumlah Bekalan:
$ 999.41M
$ 999.41M
Bekalan Edaran:
$ 999.41M
$ 999.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.44K
$ 10.44K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00035536
$ 0.00035536
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000966
$ 0.00000966
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Naked Crab Man (CRABFURIE) Maklumat

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

Laman Web Rasmi:
https://www.crabfurie.com/

Tokenomik Naked Crab Man (CRABFURIE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Naked Crab Man (CRABFURIE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CRABFURIE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CRABFURIE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CRABFURIE, terokai CRABFURIE harga langsung token!

