Lagi Mengenai $JIM

Maklumat Harga $JIM

Laman Web Rasmi $JIM

Tokenomik $JIM

Ramalan Harga $JIM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Naked Jim Logo

Naked Jim Harga ($JIM)

Tidak tersenarai

1 $JIM ke USD Harga Langsung:

$0.00148378
$0.00148378$0.00148378
+1.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Naked Jim ($JIM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:34:26 (UTC+8)

Naked Jim ($JIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00145604
$ 0.00145604$ 0.00145604
24J Rendah
$ 0.0015141
$ 0.0015141$ 0.0015141
24J Tinggi

$ 0.00145604
$ 0.00145604$ 0.00145604

$ 0.0015141
$ 0.0015141$ 0.0015141

$ 0.00754141
$ 0.00754141$ 0.00754141

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

+0.17%

-13.63%

-13.63%

Naked Jim ($JIM) harga masa nyata ialah $0.00147704. Sepanjang 24 jam yang lalu, $JIM didagangkan antara $ 0.00145604 rendah dan $ 0.0015141 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $JIM sepanjang masa ialah $ 0.00754141, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $JIM telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan -13.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Naked Jim ($JIM) Maklumat Pasaran

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

999.73M
999.73M 999.73M

999,733,132.940232
999,733,132.940232 999,733,132.940232

Had Pasaran semasa Naked Jim ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $JIM ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999733132.940232. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.48M.

Naked Jim ($JIM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Naked Jim kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Naked Jim kepada USD adalah $ -0.0006191205.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Naked Jim kepada USD adalah $ -0.0001247698.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Naked Jim kepada USD adalah $ +0.0004970393514816083.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.17%
30 Hari$ -0.0006191205-41.91%
60 Hari$ -0.0001247698-8.44%
90 Hari$ +0.0004970393514816083+50.72%

Apakah itu Naked Jim ($JIM)

Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Naked Jim ($JIM) Sumber

Laman Web Rasmi

Naked Jim Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Naked Jim ($JIM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Naked Jim ($JIM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Naked Jim.

Semak Naked Jim ramalan harga sekarang!

$JIM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Naked Jim ($JIM)

Memahami tokenomik Naked Jim ($JIM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $JIM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Naked Jim ($JIM)

Berapakah nilai Naked Jim ($JIM) hari ini?
Harga langsung $JIM dalam USD ialah 0.00147704 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $JIM ke USD?
Harga semasa $JIM ke USD ialah $ 0.00147704. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Naked Jim?
Had pasaran untuk $JIM ialah $ 1.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $JIM?
Bekalan edaran $JIM ialah 999.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $JIM?
$JIM mencapai harga ATH sebanyak 0.00754141 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $JIM?
$JIM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $JIM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $JIMialah -- USD.
Adakah $JIM akan naik lebih tinggi tahun ini?
$JIM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $JIMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:34:26 (UTC+8)

Naked Jim ($JIM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.