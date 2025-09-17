Naked Jim ($JIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00145604 $ 0.00145604 $ 0.00145604 24J Rendah $ 0.0015141 $ 0.0015141 $ 0.0015141 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00145604$ 0.00145604 $ 0.00145604 24J Tinggi $ 0.0015141$ 0.0015141 $ 0.0015141 Sepanjang Masa $ 0.00754141$ 0.00754141 $ 0.00754141 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) -13.63% Perubahan Harga (7D) -13.63%

Naked Jim ($JIM) harga masa nyata ialah $0.00147704. Sepanjang 24 jam yang lalu, $JIM didagangkan antara $ 0.00145604 rendah dan $ 0.0015141 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $JIM sepanjang masa ialah $ 0.00754141, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $JIM telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan -13.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Naked Jim ($JIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,733,132.940232 999,733,132.940232 999,733,132.940232

Had Pasaran semasa Naked Jim ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $JIM ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999733132.940232. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.48M.