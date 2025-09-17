Lagi Mengenai NAMI

NAMI Protocol Harga (NAMI)

1 NAMI ke USD Harga Langsung:

$0.02660718
$0.02660718$0.02660718
+0.40%1D
NAMI Protocol (NAMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:34:34 (UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02515333
$ 0.02515333$ 0.02515333
24J Rendah
$ 0.02685532
$ 0.02685532$ 0.02685532
24J Tinggi

$ 0.02515333
$ 0.02515333$ 0.02515333

$ 0.02685532
$ 0.02685532$ 0.02685532

$ 0.03760331
$ 0.03760331$ 0.03760331

$ 0.00641005
$ 0.00641005$ 0.00641005

+0.10%

+0.42%

-8.73%

-8.73%

NAMI Protocol (NAMI) harga masa nyata ialah $0.02660718. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAMI didagangkan antara $ 0.02515333 rendah dan $ 0.02685532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAMI sepanjang masa ialah $ 0.03760331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00641005.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAMI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan -8.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAMI Protocol (NAMI) Maklumat Pasaran

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

88.03M
88.03M 88.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa NAMI Protocol ialah $ 2.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAMI ialah 88.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.67M.

NAMI Protocol (NAMI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga NAMI Protocol kepada USD adalah $ +0.00011168.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NAMI Protocol kepada USD adalah $ +0.0050784592.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NAMI Protocol kepada USD adalah $ -0.0018614729.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NAMI Protocol kepada USD adalah $ +0.001947127097180002.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011168+0.42%
30 Hari$ +0.0050784592+19.09%
60 Hari$ -0.0018614729-6.99%
90 Hari$ +0.001947127097180002+7.90%

Apakah itu NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

NAMI Protocol (NAMI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

NAMI Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NAMI Protocol (NAMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NAMI Protocol (NAMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAMI Protocol.

Semak NAMI Protocol ramalan harga sekarang!

NAMI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik NAMI Protocol (NAMI)

Memahami tokenomik NAMI Protocol (NAMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NAMI Protocol (NAMI)

Berapakah nilai NAMI Protocol (NAMI) hari ini?
Harga langsung NAMI dalam USD ialah 0.02660718 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAMI ke USD?
Harga semasa NAMI ke USD ialah $ 0.02660718. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NAMI Protocol?
Had pasaran untuk NAMI ialah $ 2.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAMI?
Bekalan edaran NAMI ialah 88.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAMI?
NAMI mencapai harga ATH sebanyak 0.03760331 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAMI?
NAMI melihat harga ATL sebanyak 0.00641005 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAMIialah -- USD.
Adakah NAMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:34:34 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai.