NAMI Protocol (NAMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02515333 $ 0.02515333 $ 0.02515333 24J Rendah $ 0.02685532 $ 0.02685532 $ 0.02685532 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02515333$ 0.02515333 $ 0.02515333 24J Tinggi $ 0.02685532$ 0.02685532 $ 0.02685532 Sepanjang Masa $ 0.03760331$ 0.03760331 $ 0.03760331 Harga Terendah $ 0.00641005$ 0.00641005 $ 0.00641005 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +0.42% Perubahan Harga (7D) -8.73% Perubahan Harga (7D) -8.73%

NAMI Protocol (NAMI) harga masa nyata ialah $0.02660718. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAMI didagangkan antara $ 0.02515333 rendah dan $ 0.02685532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAMI sepanjang masa ialah $ 0.03760331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00641005.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAMI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan -8.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAMI Protocol (NAMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Bekalan Peredaran 88.03M 88.03M 88.03M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa NAMI Protocol ialah $ 2.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAMI ialah 88.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.67M.