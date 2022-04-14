Tokenomik NAMI Protocol (NAMI)

Tokenomik NAMI Protocol (NAMI)

Lihat cerapan utama tentang NAMI Protocol (NAMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
NAMI Protocol (NAMI) Maklumat

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

Laman Web Rasmi:
https://namifi.app
Kertas putih:
https://docs.namifi.app

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NAMI Protocol (NAMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 968.04K
$ 968.04K$ 968.04K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 88.10M
$ 88.10M$ 88.10M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03760331
$ 0.03760331$ 0.03760331
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00641005
$ 0.00641005$ 0.00641005
Harga Semasa:
$ 0.01098819
$ 0.01098819$ 0.01098819

Tokenomik NAMI Protocol (NAMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NAMI Protocol (NAMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAMI, terokai NAMI harga langsung token!

NAMI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NAMI? Halaman ramalan harga NAMI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.