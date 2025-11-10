Namimoto Token Harga Hari Ini

Harga langsung Namimoto Token (NAMT) hari ini ialah $ 0.00003632, dengan 6.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NAMT kepada USD penukaran adalah $ 0.00003632 setiap NAMT.

Namimoto Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,873, dengan bekalan edaran sebanyak 992.00M NAMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NAMT didagangkan antara $ 0.00003394 (rendah) dan $ 0.00004255 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00223616, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002476.

Dalam prestasi jangka pendek, NAMT dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -22.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Namimoto Token (NAMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Bekalan Peredaran 992.00M 992.00M 992.00M Jumlah Bekalan 992,000,000.0 992,000,000.0 992,000,000.0

Had Pasaran semasa Namimoto Token ialah $ 35.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAMT ialah 992.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.87K.