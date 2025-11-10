Tokenomik Namimoto Token (NAMT)

Tokenomik Namimoto Token (NAMT)

Lihat cerapan utama tentang Namimoto Token (NAMT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:38:58 (UTC+8)
USD

Namimoto Token (NAMT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Namimoto Token (NAMT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 33.13K
$ 33.13K$ 33.13K
Jumlah Bekalan:
$ 992.00M
$ 992.00M$ 992.00M
Bekalan Edaran:
$ 992.00M
$ 992.00M$ 992.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 33.13K
$ 33.13K$ 33.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00223616
$ 0.00223616$ 0.00223616
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Namimoto Token (NAMT) Maklumat

Namimoto is an Agent Launchpad Platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables anyone to create tokens, audit smart contracts, launch campaigns, and integrate AI-powered agents seamlessly.

Every token created on Namimoto is automatically listed on the Namimoto Board for trading with a bonding curve mechanism to ensure fair launch, price transparency, and liquidity stability.

Vision To democratize token creation and bring AI agents to the blockchain world, allowing everyone to launch and grow their projects easily and securely.

Mission

Provide a user-friendly token launchpad

Deliver contract audit tools for project security

Introduce AI-powered Agents for community and ecosystem growth

Build a decentralized trading and fundraising ecosystem

Laman Web Rasmi:
https://namimoto.fun
Kertas putih:
https://namimoto.gitbook.io/

Tokenomik Namimoto Token (NAMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Namimoto Token (NAMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAMT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAMT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAMT, terokai NAMT harga langsung token!

NAMT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NAMT? Halaman ramalan harga NAMT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi