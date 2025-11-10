Tokenomik Namimoto Token (NAMT)
Namimoto Token (NAMT) Maklumat
Namimoto is an Agent Launchpad Platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables anyone to create tokens, audit smart contracts, launch campaigns, and integrate AI-powered agents seamlessly.
Every token created on Namimoto is automatically listed on the Namimoto Board for trading with a bonding curve mechanism to ensure fair launch, price transparency, and liquidity stability.
Vision To democratize token creation and bring AI agents to the blockchain world, allowing everyone to launch and grow their projects easily and securely.
Mission
Provide a user-friendly token launchpad
Deliver contract audit tools for project security
Introduce AI-powered Agents for community and ecosystem growth
Build a decentralized trading and fundraising ecosystem
Tokenomik Namimoto Token (NAMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Namimoto Token (NAMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NAMT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NAMT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik NAMT, terokai NAMT harga langsung token!
NAMT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju NAMT? Halaman ramalan harga NAMT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
