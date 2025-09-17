NANI (⌘) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00386728 24J Tinggi $ 0.003945 Sepanjang Masa $ 0.103505 Harga Terendah $ 0.00105545 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.96% Perubahan Harga (7D) +1.34%

NANI (⌘) harga masa nyata ialah $0.00386734. Sepanjang 24 jam yang lalu, ⌘ didagangkan antara $ 0.00386728 rendah dan $ 0.003945 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ⌘ sepanjang masa ialah $ 0.103505, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00105545.

Dari segi prestasi jangka pendek, ⌘ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan +1.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NANI (⌘) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.58M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.87M Bekalan Peredaran 666.67M Jumlah Bekalan 999,999,999.0

Had Pasaran semasa NANI ialah $ 2.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ⌘ ialah 666.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.87M.