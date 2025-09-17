Apakah itu Nano (XNO)

Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nano (XNO) Sumber Laman Web Rasmi

Nano Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nano (XNO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nano (XNO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nano.

Semak Nano ramalan harga sekarang!

XNO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Nano (XNO)

Memahami tokenomik Nano (XNO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XNO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nano (XNO) Berapakah nilai Nano (XNO) hari ini? Harga langsung XNO dalam USD ialah 0.881803 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XNO ke USD? $ 0.881803 . Lihat Harga semasa XNO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nano? Had pasaran untuk XNO ialah $ 117.45M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XNO? Bekalan edaran XNO ialah 133.25M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XNO? XNO mencapai harga ATH sebanyak 33.69 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XNO? XNO melihat harga ATL sebanyak 0.026179 USD . Berapakah jumlah dagangan XNO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XNOialah -- USD . Adakah XNO akan naik lebih tinggi tahun ini? XNO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XNOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Nano (XNO) Kemas Kini Industri Penting