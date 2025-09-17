NanoByte (NBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00204396 $ 0.00204396 $ 0.00204396 24J Rendah $ 0.0025202 $ 0.0025202 $ 0.0025202 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00204396$ 0.00204396 $ 0.00204396 24J Tinggi $ 0.0025202$ 0.0025202 $ 0.0025202 Sepanjang Masa $ 0.057054$ 0.057054 $ 0.057054 Harga Terendah $ 0.00107306$ 0.00107306 $ 0.00107306 Perubahan Harga (1J) +1.51% Perubahan Harga (1D) -17.06% Perubahan Harga (7D) +25.21% Perubahan Harga (7D) +25.21%

NanoByte (NBT) harga masa nyata ialah $0.00209015. Sepanjang 24 jam yang lalu, NBT didagangkan antara $ 0.00204396 rendah dan $ 0.0025202 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NBT sepanjang masa ialah $ 0.057054, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00107306.

Dari segi prestasi jangka pendek, NBT telah berubah sebanyak +1.51% sejak sejam yang lalu, -17.06% dalam 24 jam dan +25.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NanoByte (NBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.75M$ 20.75M $ 20.75M Bekalan Peredaran 1.29B 1.29B 1.29B Jumlah Bekalan 9,980,050,000.0 9,980,050,000.0 9,980,050,000.0

Had Pasaran semasa NanoByte ialah $ 2.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NBT ialah 1.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9980050000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.75M.