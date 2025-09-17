Lagi Mengenai NAOS

NAOS Finance Harga (NAOS)

1 NAOS ke USD Harga Langsung:

$0.00332126
+3.20%1D
NAOS Finance (NAOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:58:32 (UTC+8)

NAOS Finance (NAOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00319004
24J Rendah
$ 0.00346679
24J Tinggi

$ 0.00319004
$ 0.00346679
$ 3.44
$ 0.00104796
--

+3.25%

+8.52%

+8.52%

NAOS Finance (NAOS) harga masa nyata ialah $0.00332126. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAOS didagangkan antara $ 0.00319004 rendah dan $ 0.00346679 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAOS sepanjang masa ialah $ 3.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104796.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAOS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.25% dalam 24 jam dan +8.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAOS Finance (NAOS) Maklumat Pasaran

$ 279.76K
--
$ 728.03K
84.22M
219,177,127.4910942
Had Pasaran semasa NAOS Finance ialah $ 279.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAOS ialah 84.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 219177127.4910942. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 728.03K.

NAOS Finance (NAOS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga NAOS Finance kepada USD adalah $ +0.00010449.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NAOS Finance kepada USD adalah $ +0.0002751926.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NAOS Finance kepada USD adalah $ +0.0008839413.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NAOS Finance kepada USD adalah $ +0.0011744448052934698.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010449+3.25%
30 Hari$ +0.0002751926+8.29%
60 Hari$ +0.0008839413+26.61%
90 Hari$ +0.0011744448052934698+54.71%

Apakah itu NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

NAOS Finance (NAOS) Sumber

NAOS Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NAOS Finance (NAOS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NAOS Finance (NAOS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAOS Finance.

Semak NAOS Finance ramalan harga sekarang!

NAOS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik NAOS Finance (NAOS)

Memahami tokenomik NAOS Finance (NAOS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAOS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NAOS Finance (NAOS)

Berapakah nilai NAOS Finance (NAOS) hari ini?
Harga langsung NAOS dalam USD ialah 0.00332126 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAOS ke USD?
Harga semasa NAOS ke USD ialah $ 0.00332126. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NAOS Finance?
Had pasaran untuk NAOS ialah $ 279.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAOS?
Bekalan edaran NAOS ialah 84.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAOS?
NAOS mencapai harga ATH sebanyak 3.44 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAOS?
NAOS melihat harga ATL sebanyak 0.00104796 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAOS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAOSialah -- USD.
Adakah NAOS akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
NAOS Finance (NAOS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.