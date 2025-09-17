NAOS Finance (NAOS) Maklumat Harga (USD)

NAOS Finance (NAOS) harga masa nyata ialah $0.00332126. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAOS didagangkan antara $ 0.00319004 rendah dan $ 0.00346679 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAOS sepanjang masa ialah $ 3.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104796.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAOS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.25% dalam 24 jam dan +8.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAOS Finance (NAOS) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa NAOS Finance ialah $ 279.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAOS ialah 84.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 219177127.4910942. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 728.03K.