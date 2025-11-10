Nasdaq xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Nasdaq xStock (QQQX) hari ini ialah $ 632.51, dengan 2.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QQQX kepada USD penukaran adalah $ 632.51 setiap QQQX.

Nasdaq xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,006,010, dengan bekalan edaran sebanyak 15.83K QQQX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QQQX didagangkan antara $ 617.42 (rendah) dan $ 640.83 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2,014.76, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 543.74.

Dalam prestasi jangka pendek, QQQX dipindahkan +0.35% dalam sejam terakhir dan +0.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nasdaq xStock (QQQX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.69M$ 26.69M $ 26.69M Bekalan Peredaran 15.83K 15.83K 15.83K Jumlah Bekalan 42,208.69106198888 42,208.69106198888 42,208.69106198888

Had Pasaran semasa Nasdaq xStock ialah $ 10.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QQQX ialah 15.83K, dengan jumlah bekalan sebanyak 42208.69106198888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.69M.