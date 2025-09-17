NASDEX (NSDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00830537 24J Tinggi $ 0.0098964 Sepanjang Masa $ 0.908581 Harga Terendah $ 0.00550403 Perubahan Harga (1J) +1.66% Perubahan Harga (1D) +6.50% Perubahan Harga (7D) +27.58%

NASDEX (NSDX) harga masa nyata ialah $0.00884714. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSDX didagangkan antara $ 0.00830537 rendah dan $ 0.0098964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSDX sepanjang masa ialah $ 0.908581, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00550403.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSDX telah berubah sebanyak +1.66% sejak sejam yang lalu, +6.50% dalam 24 jam dan +27.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NASDEX (NSDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 167.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 683.77K Bekalan Peredaran 18.99M Jumlah Bekalan 77,287,305.39039141

Had Pasaran semasa NASDEX ialah $ 167.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSDX ialah 18.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77287305.39039141. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 683.77K.