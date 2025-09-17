Nash (NEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.159021 24J Tinggi $ 0.159348 Sepanjang Masa $ 3.31 Harga Terendah $ 0.0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.21% Perubahan Harga (7D) -1.28%

Nash (NEX) harga masa nyata ialah $0.159348. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEX didagangkan antara $ 0.159021 rendah dan $ 0.159348 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEX sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEX telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan -1.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nash (NEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Bekalan Peredaran 44.38M 44.38M 44.38M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Nash ialah $ 7.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEX ialah 44.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.97M.