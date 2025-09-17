Nash Smart Finance (NASF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02671752 $ 0.02671752 $ 0.02671752 24J Rendah $ 0.0284285 $ 0.0284285 $ 0.0284285 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02671752$ 0.02671752 $ 0.02671752 24J Tinggi $ 0.0284285$ 0.0284285 $ 0.0284285 Sepanjang Masa $ 0.03036396$ 0.03036396 $ 0.03036396 Harga Terendah $ 0.00595173$ 0.00595173 $ 0.00595173 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +6.33% Perubahan Harga (7D) +1.50% Perubahan Harga (7D) +1.50%

Nash Smart Finance (NASF) harga masa nyata ialah $0.02840945. Sepanjang 24 jam yang lalu, NASF didagangkan antara $ 0.02671752 rendah dan $ 0.0284285 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NASF sepanjang masa ialah $ 0.03036396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00595173.

Dari segi prestasi jangka pendek, NASF telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +6.33% dalam 24 jam dan +1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nash Smart Finance (NASF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 284.09K$ 284.09K $ 284.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 284.09K$ 284.09K $ 284.09K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Nash Smart Finance ialah $ 284.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NASF ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 284.09K.