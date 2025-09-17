Lagi Mengenai NASF

Nash Smart Finance Logo

Nash Smart Finance Harga (NASF)

Tidak tersenarai

1 NASF ke USD Harga Langsung:

$0.02840945
$0.02840945$0.02840945
+6.30%1D
mexc
USD
Nash Smart Finance (NASF) Carta Harga Langsung
Nash Smart Finance (NASF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02671752
$ 0.02671752$ 0.02671752
24J Rendah
$ 0.0284285
$ 0.0284285$ 0.0284285
24J Tinggi

$ 0.02671752
$ 0.02671752$ 0.02671752

$ 0.0284285
$ 0.0284285$ 0.0284285

$ 0.03036396
$ 0.03036396$ 0.03036396

$ 0.00595173
$ 0.00595173$ 0.00595173

+0.32%

+6.33%

+1.50%

+1.50%

Nash Smart Finance (NASF) harga masa nyata ialah $0.02840945. Sepanjang 24 jam yang lalu, NASF didagangkan antara $ 0.02671752 rendah dan $ 0.0284285 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NASF sepanjang masa ialah $ 0.03036396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00595173.

Dari segi prestasi jangka pendek, NASF telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +6.33% dalam 24 jam dan +1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nash Smart Finance (NASF) Maklumat Pasaran

$ 284.09K
$ 284.09K$ 284.09K

--
----

$ 284.09K
$ 284.09K$ 284.09K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Nash Smart Finance ialah $ 284.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NASF ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 284.09K.

Nash Smart Finance (NASF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nash Smart Finance kepada USD adalah $ +0.00169193.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nash Smart Finance kepada USD adalah $ -0.0003157511.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nash Smart Finance kepada USD adalah $ +0.0311224104.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nash Smart Finance kepada USD adalah $ +0.018768292488354684.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00169193+6.33%
30 Hari$ -0.0003157511-1.11%
60 Hari$ +0.0311224104+109.55%
90 Hari$ +0.018768292488354684+194.67%

Apakah itu Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nash Smart Finance (NASF) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Nash Smart Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nash Smart Finance (NASF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nash Smart Finance (NASF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nash Smart Finance.

Semak Nash Smart Finance ramalan harga sekarang!

NASF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nash Smart Finance (NASF)

Memahami tokenomik Nash Smart Finance (NASF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NASF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nash Smart Finance (NASF)

Berapakah nilai Nash Smart Finance (NASF) hari ini?
Harga langsung NASF dalam USD ialah 0.02840945 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NASF ke USD?
Harga semasa NASF ke USD ialah $ 0.02840945. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nash Smart Finance?
Had pasaran untuk NASF ialah $ 284.09K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NASF?
Bekalan edaran NASF ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NASF?
NASF mencapai harga ATH sebanyak 0.03036396 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NASF?
NASF melihat harga ATL sebanyak 0.00595173 USD.
Berapakah jumlah dagangan NASF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NASFialah -- USD.
Adakah NASF akan naik lebih tinggi tahun ini?
NASF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NASFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:58:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.