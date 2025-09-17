Lagi Mengenai NATIVE

Maklumat Harga NATIVE

Laman Web Rasmi NATIVE

Tokenomik NATIVE

Ramalan Harga NATIVE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Native Logo

Native Harga (NATIVE)

Tidak tersenarai

1 NATIVE ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Native (NATIVE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:56:40 (UTC+8)

Native (NATIVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+0.75%

-22.42%

-22.42%

Native (NATIVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NATIVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NATIVE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NATIVE telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -22.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Native (NATIVE) Maklumat Pasaran

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

99.09B
99.09B 99.09B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa Native ialah $ 3.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NATIVE ialah 99.09B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.10M.

Native (NATIVE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Native kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Native kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Native kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Native kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.75%
30 Hari$ 0-49.04%
60 Hari$ 0-42.56%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Native (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Native (NATIVE) Sumber

Laman Web Rasmi

Native Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Native (NATIVE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Native (NATIVE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Native.

Semak Native ramalan harga sekarang!

NATIVE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Native (NATIVE)

Memahami tokenomik Native (NATIVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NATIVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Native (NATIVE)

Berapakah nilai Native (NATIVE) hari ini?
Harga langsung NATIVE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NATIVE ke USD?
Harga semasa NATIVE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Native?
Had pasaran untuk NATIVE ialah $ 3.07M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NATIVE?
Bekalan edaran NATIVE ialah 99.09B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NATIVE?
NATIVE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NATIVE?
NATIVE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NATIVE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NATIVEialah -- USD.
Adakah NATIVE akan naik lebih tinggi tahun ini?
NATIVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NATIVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:56:40 (UTC+8)

Native (NATIVE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.