Apakah itu Native (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

Native (NATIVE) Sumber Laman Web Rasmi

Native Ramalan Harga (USD)

NATIVE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Native (NATIVE)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Native (NATIVE) Berapakah nilai Native (NATIVE) hari ini? Harga langsung NATIVE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NATIVE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa NATIVE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Native? Had pasaran untuk NATIVE ialah $ 3.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NATIVE? Bekalan edaran NATIVE ialah 99.09B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NATIVE? NATIVE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NATIVE? NATIVE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan NATIVE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NATIVEialah -- USD . Adakah NATIVE akan naik lebih tinggi tahun ini? NATIVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NATIVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Native (NATIVE) Kemas Kini Industri Penting