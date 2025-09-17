Lagi Mengenai NDEPS

Native Decentralized Euro Protocol Share Logo

Native Decentralized Euro Protocol Share Harga (NDEPS)

Tidak tersenarai

1 NDEPS ke USD Harga Langsung:

$0.39247
+2.10%1D
USD
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:56:47 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.384037
24J Rendah
$ 0.392481
24J Tinggi

$ 0.384037

$ 0.392481

$ 0.421108

$ 0.378816

0.00%

+2.20%

+3.02%

+3.02%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) harga masa nyata ialah $0.392477. Sepanjang 24 jam yang lalu, NDEPS didagangkan antara $ 0.384037 rendah dan $ 0.392481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NDEPS sepanjang masa ialah $ 0.421108, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.378816.

Dari segi prestasi jangka pendek, NDEPS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.20% dalam 24 jam dan +3.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Maklumat Pasaran

$ 5.29M

--
--

$ 5.29M

13.48M

13,483,798.74875617

Had Pasaran semasa Native Decentralized Euro Protocol Share ialah $ 5.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NDEPS ialah 13.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13483798.74875617. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.29M.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share kepada USD adalah $ +0.00843985.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share kepada USD adalah $ +0.0118708985.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share kepada USD adalah $ +0.0080493500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share kepada USD adalah $ -0.0189784741047103.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00843985+2.20%
30 Hari$ +0.0118708985+3.02%
60 Hari$ +0.0080493500+2.05%
90 Hari$ -0.0189784741047103-4.61%

Apakah itu Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Native Decentralized Euro Protocol Share Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Native Decentralized Euro Protocol Share.

Semak Native Decentralized Euro Protocol Share ramalan harga sekarang!

NDEPS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Memahami tokenomik Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NDEPS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Berapakah nilai Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) hari ini?
Harga langsung NDEPS dalam USD ialah 0.392477 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NDEPS ke USD?
Harga semasa NDEPS ke USD ialah $ 0.392477. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Native Decentralized Euro Protocol Share?
Had pasaran untuk NDEPS ialah $ 5.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NDEPS?
Bekalan edaran NDEPS ialah 13.48M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NDEPS?
NDEPS mencapai harga ATH sebanyak 0.421108 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NDEPS?
NDEPS melihat harga ATL sebanyak 0.378816 USD.
Berapakah jumlah dagangan NDEPS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NDEPSialah -- USD.
Adakah NDEPS akan naik lebih tinggi tahun ini?
NDEPS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NDEPSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:56:47 (UTC+8)

