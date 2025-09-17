Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.384037 $ 0.384037 $ 0.384037 24J Rendah $ 0.392481 $ 0.392481 $ 0.392481 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.384037$ 0.384037 $ 0.384037 24J Tinggi $ 0.392481$ 0.392481 $ 0.392481 Sepanjang Masa $ 0.421108$ 0.421108 $ 0.421108 Harga Terendah $ 0.378816$ 0.378816 $ 0.378816 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +2.20% Perubahan Harga (7D) +3.02% Perubahan Harga (7D) +3.02%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) harga masa nyata ialah $0.392477. Sepanjang 24 jam yang lalu, NDEPS didagangkan antara $ 0.384037 rendah dan $ 0.392481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NDEPS sepanjang masa ialah $ 0.421108, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.378816.

Dari segi prestasi jangka pendek, NDEPS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.20% dalam 24 jam dan +3.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Bekalan Peredaran 13.48M 13.48M 13.48M Jumlah Bekalan 13,483,798.74875617 13,483,798.74875617 13,483,798.74875617

Had Pasaran semasa Native Decentralized Euro Protocol Share ialah $ 5.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NDEPS ialah 13.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13483798.74875617. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.29M.