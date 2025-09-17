Navigate (NVG8) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00489299 $ 0.00489299 $ 0.00489299 24J Rendah $ 0.00499564 $ 0.00499564 $ 0.00499564 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00489299$ 0.00489299 $ 0.00489299 24J Tinggi $ 0.00499564$ 0.00499564 $ 0.00499564 Sepanjang Masa $ 0.055605$ 0.055605 $ 0.055605 Harga Terendah $ 0.00423214$ 0.00423214 $ 0.00423214 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -1.71% Perubahan Harga (7D) +12.30% Perubahan Harga (7D) +12.30%

Navigate (NVG8) harga masa nyata ialah $0.00490581. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVG8 didagangkan antara $ 0.00489299 rendah dan $ 0.00499564 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVG8 sepanjang masa ialah $ 0.055605, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00423214.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVG8 telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -1.71% dalam 24 jam dan +12.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Navigate (NVG8) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 689.70K$ 689.70K $ 689.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Bekalan Peredaran 140.58M 140.58M 140.58M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Navigate ialah $ 689.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVG8 ialah 140.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.91M.