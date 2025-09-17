Naym (NAYM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00132187 $ 0.00132187 $ 0.00132187 24J Rendah $ 0.00206084 $ 0.00206084 $ 0.00206084 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00132187$ 0.00132187 $ 0.00132187 24J Tinggi $ 0.00206084$ 0.00206084 $ 0.00206084 Sepanjang Masa $ 0.04567796$ 0.04567796 $ 0.04567796 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.69% Perubahan Harga (1D) -28.04% Perubahan Harga (7D) +114.23% Perubahan Harga (7D) +114.23%

Naym (NAYM) harga masa nyata ialah $0.00143278. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAYM didagangkan antara $ 0.00132187 rendah dan $ 0.00206084 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAYM sepanjang masa ialah $ 0.04567796, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAYM telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, -28.04% dalam 24 jam dan +114.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Naym (NAYM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.13K$ 156.13K $ 156.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Bekalan Peredaran 108.97M 108.97M 108.97M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Naym ialah $ 156.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAYM ialah 108.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43M.