NBM Lumite (NBMLUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) +0.41% Perubahan Harga (7D) +8.06% Perubahan Harga (7D) +8.06%

NBM Lumite (NBMLUM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NBMLUM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NBMLUM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NBMLUM telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan +8.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NBM Lumite (NBMLUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.30K$ 78.30K $ 78.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.12K$ 92.12K $ 92.12K Bekalan Peredaran 850.00M 850.00M 850.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NBM Lumite ialah $ 78.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NBMLUM ialah 850.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.12K.