NDX6900 (NDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00301578$ 0.00301578 $ 0.00301578 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +6.10% Perubahan Harga (7D) +6.10%

NDX6900 (NDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NDX sepanjang masa ialah $ 0.00301578, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NDX telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +6.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NDX6900 (NDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.34K$ 205.34K $ 205.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 205.34K$ 205.34K $ 205.34K Bekalan Peredaran 6.90B 6.90B 6.90B Jumlah Bekalan 6,899,808,764.156758 6,899,808,764.156758 6,899,808,764.156758

Had Pasaran semasa NDX6900 ialah $ 205.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NDX ialah 6.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6899808764.156758. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 205.34K.