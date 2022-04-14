Tokenomik Nebula (NEB)

Tokenomik Nebula (NEB)

Lihat cerapan utama tentang Nebula (NEB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Nebula (NEB) Maklumat

Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange?

Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades.

By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks.

Why Choose Nebula Exchange?

Best Rates Guaranteed

Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade.

Cross-Chain Swaps

Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything.

Security First

Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets.

Gas Optimization

Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.

Laman Web Rasmi:
https://nebex.io/

Nebula (NEB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nebula (NEB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.05K
$ 8.05K$ 8.05K
Jumlah Bekalan:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
Bekalan Edaran:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 8.05K
$ 8.05K
$ 8.05K$ 8.05K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.0002454
$ 0.0002454
$ 0.0002454$ 0.0002454
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000411
$ 0.00000411$ 0.00000411
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Nebula (NEB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nebula (NEB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NEB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NEB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NEB, terokai NEB harga langsung token!

NEB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NEB? Halaman ramalan harga NEB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.