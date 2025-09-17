Nectar (NECT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.992861 24J Tinggi $ 0.997811 Harga Terendah $ 0.938008 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) -0.20%

Nectar (NECT) harga masa nyata ialah $0.997159. Sepanjang 24 jam yang lalu, NECT didagangkan antara $ 0.992861 rendah dan $ 0.997811 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NECT sepanjang masa ialah $ 1.035, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.938008.

Dari segi prestasi jangka pendek, NECT telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nectar (NECT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.70M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.70M Bekalan Peredaran 4.72M Jumlah Bekalan 4,717,559.53766

Had Pasaran semasa Nectar ialah $ 4.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NECT ialah 4.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4717559.53766. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.70M.