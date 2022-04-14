Tokenomik Nectar (NECT)

Lihat cerapan utama tentang Nectar (NECT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Nectar (NECT) Maklumat

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral.

Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://beraborrow.com/
Kertas putih:
https://beraborrow.gitbook.io/docs

Nectar (NECT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nectar (NECT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M
Jumlah Bekalan:
$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M
Bekalan Edaran:
$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.938008
$ 0.938008$ 0.938008
Harga Semasa:
$ 0.997692
$ 0.997692$ 0.997692

Tokenomik Nectar (NECT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nectar (NECT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NECT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NECT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NECT, terokai NECT harga langsung token!

NECT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NECT? Halaman ramalan harga NECT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.