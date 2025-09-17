Neemo Staked Astar (NSASTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01987223 $ 0.01987223 $ 0.01987223 24J Rendah $ 0.02059599 $ 0.02059599 $ 0.02059599 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01987223$ 0.01987223 $ 0.01987223 24J Tinggi $ 0.02059599$ 0.02059599 $ 0.02059599 Sepanjang Masa $ 0.0567$ 0.0567 $ 0.0567 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) +1.04% Perubahan Harga (7D) -0.81% Perubahan Harga (7D) -0.81%

Neemo Staked Astar (NSASTR) harga masa nyata ialah $0.02049965. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSASTR didagangkan antara $ 0.01987223 rendah dan $ 0.02059599 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSASTR sepanjang masa ialah $ 0.0567, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSASTR telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +1.04% dalam 24 jam dan -0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Bekalan Peredaran 204.35M 204.35M 204.35M Jumlah Bekalan 204,345,784.5065057 204,345,784.5065057 204,345,784.5065057

Had Pasaran semasa Neemo Staked Astar ialah $ 4.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSASTR ialah 204.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 204345784.5065057. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.19M.