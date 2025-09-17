Neirei (NEIREI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -27.88% Perubahan Harga (7D) -27.88%

Neirei (NEIREI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEIREI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEIREI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEIREI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -27.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neirei (NEIREI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K Bekalan Peredaran 99.27B 99.27B 99.27B Jumlah Bekalan 99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627

Had Pasaran semasa Neirei ialah $ 108.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEIREI ialah 99.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99269455112.80627. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.60K.