NeiroWifHat (NEIROH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +4.90% Perubahan Harga (7D) +4.83% Perubahan Harga (7D) +4.83%

NeiroWifHat (NEIROH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEIROH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEIROH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEIROH telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +4.90% dalam 24 jam dan +4.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NeiroWifHat (NEIROH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K Bekalan Peredaran 778.78M 778.78M 778.78M Jumlah Bekalan 778,776,016.5145794 778,776,016.5145794 778,776,016.5145794

Had Pasaran semasa NeiroWifHat ialah $ 22.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEIROH ialah 778.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 778776016.5145794. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.39K.