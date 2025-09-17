Neka Kayda (NEKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.54% Perubahan Harga (7D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +0.48%

Neka Kayda (NEKA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEKA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEKA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEKA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.54% dalam 24 jam dan +0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neka Kayda (NEKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Neka Kayda ialah $ 15.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEKA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.28K.