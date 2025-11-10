Neko Harga Hari Ini

Harga langsung Neko (NEKO) hari ini ialah $ 0.00004723, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEKO kepada USD penukaran adalah $ 0.00004723 setiap NEKO.

Neko kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 47,229, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B NEKO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEKO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00024934, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000448.

Dalam prestasi jangka pendek, NEKO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Neko (NEKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Neko ialah $ 47.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEKO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.23K.