Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00449354$ 0.00449354 $ 0.00449354 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.56% Perubahan Harga (1D) +4.59% Perubahan Harga (7D) -1.98% Perubahan Harga (7D) -1.98%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ((=ↀΩↀ=)) didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ((=ↀΩↀ=)) sepanjang masa ialah $ 0.00449354, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ((=ↀΩↀ=)) telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +4.59% dalam 24 jam dan -1.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 1.85B 1.85B 1.85B Jumlah Bekalan 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0

Had Pasaran semasa Nekocoin ialah $ 1.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ((=ↀΩↀ=)) ialah 1.85B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2700000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.