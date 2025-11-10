Nemesis Harga Hari Ini

Harga langsung Nemesis (NEMESIS) hari ini ialah $ 0.00226105, dengan 18.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEMESIS kepada USD penukaran adalah $ 0.00226105 setiap NEMESIS.

Nemesis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,967,670, dengan bekalan edaran sebanyak 864.86M NEMESIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEMESIS didagangkan antara $ 0.00159119 (rendah) dan $ 0.00307007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00761627, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00159119.

Dalam prestasi jangka pendek, NEMESIS dipindahkan -14.79% dalam sejam terakhir dan -56.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nemesis (NEMESIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Bekalan Peredaran 864.86M 864.86M 864.86M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

