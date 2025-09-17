Nemo Sum (NEMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00015163 $ 0.00015163 $ 0.00015163 24J Rendah $ 0.00015875 $ 0.00015875 $ 0.00015875 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00015163$ 0.00015163 $ 0.00015163 24J Tinggi $ 0.00015875$ 0.00015875 $ 0.00015875 Sepanjang Masa $ 0.055695$ 0.055695 $ 0.055695 Harga Terendah $ 0.00004888$ 0.00004888 $ 0.00004888 Perubahan Harga (1J) +0.56% Perubahan Harga (1D) -0.91% Perubahan Harga (7D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +2.86%

Nemo Sum (NEMO) harga masa nyata ialah $0.00015426. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEMO didagangkan antara $ 0.00015163 rendah dan $ 0.00015875 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEMO sepanjang masa ialah $ 0.055695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004888.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEMO telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nemo Sum (NEMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 143.10K$ 143.10K $ 143.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 150.81K$ 150.81K $ 150.81K Bekalan Peredaran 928.67M 928.67M 928.67M Jumlah Bekalan 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183

Had Pasaran semasa Nemo Sum ialah $ 143.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEMO ialah 928.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 978667512.6607183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.81K.