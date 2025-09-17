Lagi Mengenai NEMO

Maklumat Harga NEMO

Laman Web Rasmi NEMO

Tokenomik NEMO

Ramalan Harga NEMO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Nemo Sum Logo

Nemo Sum Harga (NEMO)

Tidak tersenarai

1 NEMO ke USD Harga Langsung:

$0.00015426
$0.00015426$0.00015426
-0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Nemo Sum (NEMO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:59:23 (UTC+8)

Nemo Sum (NEMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00015163
$ 0.00015163$ 0.00015163
24J Rendah
$ 0.00015875
$ 0.00015875$ 0.00015875
24J Tinggi

$ 0.00015163
$ 0.00015163$ 0.00015163

$ 0.00015875
$ 0.00015875$ 0.00015875

$ 0.055695
$ 0.055695$ 0.055695

$ 0.00004888
$ 0.00004888$ 0.00004888

+0.56%

-0.91%

+2.86%

+2.86%

Nemo Sum (NEMO) harga masa nyata ialah $0.00015426. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEMO didagangkan antara $ 0.00015163 rendah dan $ 0.00015875 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEMO sepanjang masa ialah $ 0.055695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004888.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEMO telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nemo Sum (NEMO) Maklumat Pasaran

$ 143.10K
$ 143.10K$ 143.10K

--
----

$ 150.81K
$ 150.81K$ 150.81K

928.67M
928.67M 928.67M

978,667,512.6607183
978,667,512.6607183 978,667,512.6607183

Had Pasaran semasa Nemo Sum ialah $ 143.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEMO ialah 928.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 978667512.6607183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.81K.

Nemo Sum (NEMO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nemo Sum kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nemo Sum kepada USD adalah $ +0.0000044625.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nemo Sum kepada USD adalah $ -0.0000033122.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nemo Sum kepada USD adalah $ +0.00000125785047267525.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.91%
30 Hari$ +0.0000044625+2.89%
60 Hari$ -0.0000033122-2.14%
90 Hari$ +0.00000125785047267525+0.82%

Apakah itu Nemo Sum (NEMO)

NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nemo Sum (NEMO) Sumber

Laman Web Rasmi

Nemo Sum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nemo Sum (NEMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nemo Sum (NEMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nemo Sum.

Semak Nemo Sum ramalan harga sekarang!

NEMO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nemo Sum (NEMO)

Memahami tokenomik Nemo Sum (NEMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nemo Sum (NEMO)

Berapakah nilai Nemo Sum (NEMO) hari ini?
Harga langsung NEMO dalam USD ialah 0.00015426 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEMO ke USD?
Harga semasa NEMO ke USD ialah $ 0.00015426. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nemo Sum?
Had pasaran untuk NEMO ialah $ 143.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEMO?
Bekalan edaran NEMO ialah 928.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEMO?
NEMO mencapai harga ATH sebanyak 0.055695 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEMO?
NEMO melihat harga ATL sebanyak 0.00004888 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEMO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEMOialah -- USD.
Adakah NEMO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:59:23 (UTC+8)

Nemo Sum (NEMO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.