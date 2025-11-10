Neonet AI Harga Hari Ini

Harga langsung Neonet AI (NEONET) hari ini ialah $ 0.00001394, dengan 1.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEONET kepada USD penukaran adalah $ 0.00001394 setiap NEONET.

Neonet AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,940.59, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B NEONET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEONET didagangkan antara $ 0.00001338 (rendah) dan $ 0.00001405 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00153661, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001036.

Dalam prestasi jangka pendek, NEONET dipindahkan -0.72% dalam sejam terakhir dan -23.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Neonet AI (NEONET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Neonet AI ialah $ 13.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEONET ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.94K.