NeonNeko Harga Hari Ini

Harga langsung NeonNeko (NEKO) hari ini ialah --, dengan 3.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEKO kepada USD penukaran adalah -- setiap NEKO.

NeonNeko kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 56,200, dengan bekalan edaran sebanyak 2.00B NEKO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEKO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.170115, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NEKO dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -0.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NeonNeko (NEKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Bekalan Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NeonNeko ialah $ 56.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEKO ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.20K.