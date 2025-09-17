Neos Credits (NCR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03406595 $ 0.03406595 $ 0.03406595 24J Rendah $ 0.03457601 $ 0.03457601 $ 0.03457601 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03406595$ 0.03406595 $ 0.03406595 24J Tinggi $ 0.03457601$ 0.03457601 $ 0.03457601 Sepanjang Masa $ 9.42$ 9.42 $ 9.42 Harga Terendah $ 0.02018704$ 0.02018704 $ 0.02018704 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) -1.10% Perubahan Harga (7D) -1.10%

Neos Credits (NCR) harga masa nyata ialah $0.03444905. Sepanjang 24 jam yang lalu, NCR didagangkan antara $ 0.03406595 rendah dan $ 0.03457601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NCR sepanjang masa ialah $ 9.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02018704.

Dari segi prestasi jangka pendek, NCR telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan -1.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neos Credits (NCR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Bekalan Peredaran 40.65M 40.65M 40.65M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Neos Credits ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCR ialah 40.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72M.