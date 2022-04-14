Tokenomik Neos Credits (NCR)

Tokenomik Neos Credits (NCR)

Lihat cerapan utama tentang Neos Credits (NCR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Neos Credits (NCR) Maklumat

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting.

It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more.

We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

Laman Web Rasmi:
https://neos.com/

Neos Credits (NCR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Neos Credits (NCR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Jumlah Bekalan:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Bekalan Edaran:
$ 40.65M
$ 40.65M$ 40.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 9.42
$ 9.42$ 9.42
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02018704
$ 0.02018704$ 0.02018704
Harga Semasa:
$ 0.03450271
$ 0.03450271$ 0.03450271

Tokenomik Neos Credits (NCR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Neos Credits (NCR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NCR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NCR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NCR, terokai NCR harga langsung token!

NCR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NCR? Halaman ramalan harga NCR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.