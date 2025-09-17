Neptune (NEPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.086512 $ 0.086512 $ 0.086512 24J Rendah $ 0.090376 $ 0.090376 $ 0.090376 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.086512$ 0.086512 $ 0.086512 24J Tinggi $ 0.090376$ 0.090376 $ 0.090376 Sepanjang Masa $ 0.404177$ 0.404177 $ 0.404177 Harga Terendah $ 0.069366$ 0.069366 $ 0.069366 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +2.23% Perubahan Harga (7D) +4.86% Perubahan Harga (7D) +4.86%

Neptune (NEPT) harga masa nyata ialah $0.089254. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEPT didagangkan antara $ 0.086512 rendah dan $ 0.090376 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEPT sepanjang masa ialah $ 0.404177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.069366.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEPT telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +2.23% dalam 24 jam dan +4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neptune (NEPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 320.95K$ 320.95K $ 320.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Bekalan Peredaran 3.60M 3.60M 3.60M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Neptune ialah $ 320.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEPT ialah 3.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.